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14.04.2017 09:43 «Карта убитых дорог» привела активистов ОНФ в Тулу и Донской Олег Масальский





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После своих проверок активисты направляют запрос в администрацию - в течение 10 дней обнаруженные ямы должны быть ликвидированы. Однако, по словам городских чиновников, появляющиеся выбоины просто не успевают заделывать. «Трафик здесь большой, проезжает и большегрузный транспорт, поэтому дорога разбивается. Мне сказали, что порядка пяти ям на этой улице не попадают под норматив. Обязательно будем их ликвидировать», - говорит заместитель главы администрации города Тулы Александр Крыгин.



При этом специалисты дорожной инспекции отмечают, что два года назад ситуация в Туле была похуже. По словам участника инспекции ОНФ Дмитрия Цопова, «администрация утверждает, что на улице Мосина был проведен ямочный ремонт, но мы видим, что этой меры недостаточно».



А это уже город Донской: здесь местный активист 16-летний Станислав Скидан развернул голосование за дорогу по улице Калинина. Этот участок смог набрать более 2000 голосов. По словам Станислава, «в первый день мы собрали 20 голосов, потом я стал клеить объявления о том, что нужно голосовать за эту улицу».



Кстати говоря, проект «Карта убитых дорог» - это не просто фиксация аварийных и непригодных для движения участков. По словам региональных чиновников, для них это дополнительный источник информации, который позволяет узнать мнение жителей о состоянии той или иной магистрали. «Когда появляется красная точка, мы на нее реагируем, несмотря на то, что конкурсы уже проведены. Естественно, мы не можем усмотреть за каждой выбоиной. Граждане же их замечают, а мы будем оперативно реагировать», - обещает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.



Что касается самой убитой дороги в Донском, которая вызвала бурное обсуждение в интернете, то местные власти обещали в этом году произвести её «ощебенение», а на будущий год отремонтировать по программе «Народный бюджет».



В Тульской области жители региона обозначили на «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта 153 участка, 80 из которых - в Туле. Лидерами голосования в областном центре стали улица Рязанская, Алексинское шоссе, Скуратовская. Отмечена и улица Мосина. Специалисты дорожной инспекции побывали на ней. Искать негабаритную яму, которая должна быть устранена, но пока доставляет автовладельцам неприятности, долго не пришлось.После своих проверок активисты направляют запрос в администрацию - в течение 10 дней обнаруженные ямы должны быть ликвидированы. Однако, по словам городских чиновников, появляющиеся выбоины просто не успевают заделывать. «Трафик здесь большой, проезжает и большегрузный транспорт, поэтому дорога разбивается. Мне сказали, что порядка пяти ям на этой улице не попадают под норматив. Обязательно будем их ликвидировать», - говорит заместитель главы администрации города Тулы Александр Крыгин.При этом специалисты дорожной инспекции отмечают, что два года назад ситуация в Туле была похуже. По словам участника инспекции ОНФ Дмитрия Цопова, «администрация утверждает, что на улице Мосина был проведен ямочный ремонт, но мы видим, что этой меры недостаточно».А это уже город Донской: здесь местный активист 16-летний Станислав Скидан развернул голосование за дорогу по улице Калинина. Этот участок смог набрать более 2000 голосов. По словам Станислава, «в первый день мы собрали 20 голосов, потом я стал клеить объявления о том, что нужно голосовать за эту улицу».Кстати говоря, проект «Карта убитых дорог» - это не просто фиксация аварийных и непригодных для движения участков. По словам региональных чиновников, для них это дополнительный источник информации, который позволяет узнать мнение жителей о состоянии той или иной магистрали. «Когда появляется красная точка, мы на нее реагируем, несмотря на то, что конкурсы уже проведены. Естественно, мы не можем усмотреть за каждой выбоиной. Граждане же их замечают, а мы будем оперативно реагировать», - обещает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.Что касается самой убитой дороги в Донском, которая вызвала бурное обсуждение в интернете, то местные власти обещали в этом году произвести её «ощебенение», а на будущий год отремонтировать по программе «Народный бюджет».





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