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13.04.2017 19:16 В Туле официально зарегистрировано отделение Русского географического общества Вести-Тула





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Председатель Тульского областного отделения Русского географического общества Олег Золотарёв рассказал о ближайших планах: «Мы сотрудничаем с несколькими общественными организациями региона – и подводный клуб «Нептун», и «Экспедиция морских и подводных исследований», «Тульский искатель». В филиале молодежного центра «Спектр» - клубе «Юнга» - у нас задача организовать экспозицию морской тематики, где будут отражены и путешественники-уроженцы Тульского края. Плюс вторая весенняя тульская регата, надеемся расширить состав участников, привлечь другие регионы. Поисковые работы тоже востребованы».



Свою деятельность отделение Русского географического общества осуществляет на территории Тульской области достаточно давно, с 2011 года. Теперь настала пора, что называется, узаконить отношения – официально зарегистрировать организацию, чтобы развивать появившиеся за это время проекты.Председатель Тульского областного отделения Русского географического общества Олег Золотарёв рассказал о ближайших планах: «Мы сотрудничаем с несколькими общественными организациями региона – и подводный клуб «Нептун», и «Экспедиция морских и подводных исследований», «Тульский искатель». В филиале молодежного центра «Спектр» - клубе «Юнга» - у нас задача организовать экспозицию морской тематики, где будут отражены и путешественники-уроженцы Тульского края. Плюс вторая весенняя тульская регата, надеемся расширить состав участников, привлечь другие регионы. Поисковые работы тоже востребованы».





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