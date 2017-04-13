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НОВОСТИ | Общество



13.04.2017 19:16 В Туле официально зарегистрировано отделение Русского географического общества
Вести-Тула

В Туле официально зарегистрировано отделение Русского географического общества

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Свою деятельность отделение Русского географического общества осуществляет на территории Тульской области достаточно давно, с 2011 года. Теперь настала пора, что называется, узаконить отношения – официально зарегистрировать организацию, чтобы развивать появившиеся за это время проекты.

Председатель Тульского областного отделения Русского географического общества Олег Золотарёв рассказал о ближайших планах: «Мы сотрудничаем с несколькими общественными организациями региона – и подводный клуб «Нептун», и «Экспедиция морских и подводных исследований», «Тульский искатель». В филиале молодежного центра «Спектр» - клубе «Юнга» - у нас задача организовать экспозицию морской тематики, где будут отражены и путешественники-уроженцы Тульского края. Плюс вторая весенняя тульская регата, надеемся расширить состав участников, привлечь другие регионы. Поисковые работы тоже востребованы».
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