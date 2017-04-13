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НОВОСТИ | Общество



13.04.2017 18:55 Министру культуры России представлен проект развития заповедника «Куликово поле»
Вести-Тула

Министру культуры России представлен проект развития заповедника «Куликово поле»

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Министр культуры России лично заслушал проект развития Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Встреча состоялась накануне в Москве. Ближайшие планы направлены на расширение возможностей представления историко-культурного наследия Куликова поля во всем его многообразии, а также связаны с празднованием двух знаковых дат - 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в 2020 году и 650-летия Донского побоища в 2030 году.

В скором времени на Дону недалеко от села Монастырщино появится качественно новый объект «Музей под открытым небом «Богатырская застава». Это воссозданная на основе результатов 35-летних научных исследований дерево-земляная крепость с сопутствующим ей комплексом построек и объектов. «Богатырская застава» тематически дополнит исторический музейный комплекс и превратит его в национальный исторический парк. Ожидается расширение представительства музея и в Туле. Есть проект по созданию своеобразного заповедника исторической городской среды «Музейный квартал» у стен Тульского кремля.
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