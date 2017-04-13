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13.04.2017 18:42 Сергей Залётин рассказал щёкинским школьникам о неуязвимости космонавтов Вести-Тула





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На традиционном «Уроке успеха» дети узнали и о том, как стать космонавтом. По словам Сергея Залётина, с профессиональной точки зрения покоритель космоса должен быть «неуязвим во всех сферах - как ученый, пилот, инженер, доктор, и даже повар. На орбите поработаешь от двух недель до полугода, поэтому должен уметь приготовить питание. Это тоже очень важно, ведь никто не хочет прилететь из космоса с больным желудком».



Существует ли жизнь на других планетах? Не страшно ли выходить в открытый космос? Какими научными исследованиями занимаются космонавты? Об этом сегодня ученики школы №13 города Щёкино спросили у Героя России, лётчика-космонавта Сергея Залётина. Именно здесь он учился, и часто навещает свою альма-матер.На традиционном «Уроке успеха» дети узнали и о том, как стать космонавтом. По словам Сергея Залётина, с профессиональной точки зрения покоритель космоса должен быть «неуязвим во всех сферах - как ученый, пилот, инженер, доктор, и даже повар. На орбите поработаешь от двух недель до полугода, поэтому должен уметь приготовить питание. Это тоже очень важно, ведь никто не хочет прилететь из космоса с больным желудком».





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