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13.04.2017 18:23 Писатель Александр Лапин пообщался со студентами ТулГУ Вести-Тула





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Так, в 2014 году Александр Алексеевич удостоился национальной премии в номинации «Художественная литература». На сегодняшней встрече с будущими акулами пера писатель обсуждал не только свои работы, но и интересовался взглядами молодых журналистов на профессию. «Наверное, они думают, как эта профессия будет себя позиционировать в новом обществе. Мы тоже думаем, что дальше, - сказал Лапин. - На сегодняшний день журналистика находится на перепутье. Каким образом она будет развиваться – вопрос интересный. Его нужно обсуждать постоянно, чтобы найти новое решение».



Сегодня известный журналист и писатель Александр Лапин встретился со студентами факультета журналистики ТулГУ. Встреча прошла в форме живого прямого диалога. Александр Лапин в последнее время посвящает всё больше времени писательской работе, причем эти труды высоко оценены всевозможными премиями в различных литературных конкурсах.Так, в 2014 году Александр Алексеевич удостоился национальной премии в номинации «Художественная литература». На сегодняшней встрече с будущими акулами пера писатель обсуждал не только свои работы, но и интересовался взглядами молодых журналистов на профессию. «Наверное, они думают, как эта профессия будет себя позиционировать в новом обществе. Мы тоже думаем, что дальше, - сказал Лапин. - На сегодняшний день журналистика находится на перепутье. Каким образом она будет развиваться – вопрос интересный. Его нужно обсуждать постоянно, чтобы найти новое решение».







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