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13.04.2017 16:57 Билеты на яснополянский фестиваль «Tolstoy Weekend» поступят в продажу в апреле Вести-Тула





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Инициирован фестиваль был в прошлом году губернатором Алексеем Дюминым, и после дебютного проведения получил большой успех и заинтересованность не только у общественности. В этом году «Tolstoy Weekend» получил поддержку федерального министерства культуры. Масштаб мероприятия значительно вырос. Число гостей увеличится с трёх тысяч до пяти, участие примут уже не 7, а 11 театров. Причем расширится и география - как участников, так и зрителей.



Как рассказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, «главные посетители «Ясной Поляны» - это дети. Мы делаем всё, чтобы им было интересно. На площадке в яблоневом саду будут актёры московских театров, которые расскажут интересные истории, сказки Льва Николаевича Толстого, свои спектакли покажет театр кукол».



Всего на фестивале будет работать четыре площадки. Организаторы постарались составить программу так, чтобы спектакли шли один за другим, и гости смогли все увидеть. Что примечательно, в этом году фестиваль будет наполнен не только толстовскими произведениями. Так, Московский академический театр имени Маяковского привезет спектакль «Отцы и сыновья» по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети». Уже сегодня на сайте театрального фестиваля можно ознакомиться с полной программой. Билеты поступят в продажу с 20 апреля.



Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что «четверть всех билетов на фестиваль будут социальными, как уже было в прошлом году. Касательно организации транспорта мы тоже имеем определенный опыт: с двух сторон к разным трассам были стояночные площадки, работал общественный транспорт».



Театральный фестиваль под открытым небом в «Ясной Поляне» «Tolstoy Weekend» перенесли с осени на лето. Пройдет он с 9 по 11 июня, чтобы было комфортно и актерам, и зрителям. Об этом сегодня журналистам сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия.Инициирован фестиваль был в прошлом году губернатором Алексеем Дюминым, и после дебютного проведения получил большой успех и заинтересованность не только у общественности. В этом году «Tolstoy Weekend» получил поддержку федерального министерства культуры. Масштаб мероприятия значительно вырос. Число гостей увеличится с трёх тысяч до пяти, участие примут уже не 7, а 11 театров. Причем расширится и география - как участников, так и зрителей.Как рассказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, «главные посетители «Ясной Поляны» - это дети. Мы делаем всё, чтобы им было интересно. На площадке в яблоневом саду будут актёры московских театров, которые расскажут интересные истории, сказки Льва Николаевича Толстого, свои спектакли покажет театр кукол».Всего на фестивале будет работать четыре площадки. Организаторы постарались составить программу так, чтобы спектакли шли один за другим, и гости смогли все увидеть. Что примечательно, в этом году фестиваль будет наполнен не только толстовскими произведениями. Так, Московский академический театр имени Маяковского привезет спектакль «Отцы и сыновья» по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети». Уже сегодня на сайте театрального фестиваля можно ознакомиться с полной программой. Билеты поступят в продажу с 20 апреля.Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что «четверть всех билетов на фестиваль будут социальными, как уже было в прошлом году. Касательно организации транспорта мы тоже имеем определенный опыт: с двух сторон к разным трассам были стояночные площадки, работал общественный транспорт».







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