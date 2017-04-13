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13.04.2017 14:58 Тулячка научилась «готовить» роллы из полимерной глины Алексей Ерёмин





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«Я искала в интернете, как сделать розочки из кулинарной мастики для торта, а поисковик предложил мне «пластику». Я заинтересовалась, купила детский набор и начала с цветочков, ягодок»», - рассказала Ольга Гункина.



Придумывать новые украшения, по словам Ольги - отдельный интерес в лепке. Вдохновение же поджидает повсюду. Украшения тульская мастерица создаёт почти из подручных материалов. У неё в арсенале зубочистки, швейные иглы, канцелярский нож и даже наконечники от аппликаторов для теней. Любое дело начинается с проб и ошибок. Главное, чтобы любопытство доминировало над страхом.



«Глина тем и хороша, что есть много техник. Нравится миниатюра – лепи её, хочешь – классические украшения из бусин с блёстками. Кто-то делает цветы, фрукты-ягоды. Каждый сможет что-то для себя найти», - считает Ольга.

Изделия из полимерной глины это всегда стопроцентная уникальность. Подобные своеобразные украшения способны оживить и придать красок даже самой простой, повседневной одежде. Спонтанно пришедшая в голову идея, её эскиз и специальные инструменты - вот и весь набор для творчества.



По словам Ольги, даже если в первый раз не получится - не стоит отчаиваться - всё постигается не за один раз. Важно, чтобы было стремление и желание учиться и экспериментировать.



Полимерная глина - пластичный материал для лепки декоративных изделий, который используется при создании кукол, бижутерии, цветочных композиций и даже сувенирных скульптур. Готовое изделие походит на пластик, хорошо держит форму, цвет и текстуру. Ольга - мастер-самоучка. Училась по видеоурокам в интернете, а сейчас уже сама создает новые техники.«Я искала в интернете, как сделать розочки из кулинарной мастики для торта, а поисковик предложил мне «пластику». Я заинтересовалась, купила детский набор и начала с цветочков, ягодок»», - рассказала Ольга Гункина.Придумывать новые украшения, по словам Ольги - отдельный интерес в лепке. Вдохновение же поджидает повсюду. Украшения тульская мастерица создаёт почти из подручных материалов. У неё в арсенале зубочистки, швейные иглы, канцелярский нож и даже наконечники от аппликаторов для теней. Любое дело начинается с проб и ошибок. Главное, чтобы любопытство доминировало над страхом.«Глина тем и хороша, что есть много техник. Нравится миниатюра – лепи её, хочешь – классические украшения из бусин с блёстками. Кто-то делает цветы, фрукты-ягоды. Каждый сможет что-то для себя найти», - считает Ольга.Изделия из полимерной глины это всегда стопроцентная уникальность. Подобные своеобразные украшения способны оживить и придать красок даже самой простой, повседневной одежде. Спонтанно пришедшая в голову идея, её эскиз и специальные инструменты - вот и весь набор для творчества.По словам Ольги, даже если в первый раз не получится - не стоит отчаиваться - всё постигается не за один раз. Важно, чтобы было стремление и желание учиться и экспериментировать.





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