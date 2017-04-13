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|13.04.2017 12:49 Заокский фермер обучит желающих экологическому землепользованию
|Вести-Тула
Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сад души», что в Заокском районе, готова бесплатно обучить желающих экологическому землепользованию.
А организаторами цикла занятий, посвященных экологическому просвещению, экологической безопасности, умению работать на земле, выступили музей-заповедник «Поленово» и музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново». Место встречи - Центр детского творчества в селе Страхово Заокского района. Начало 13, 20 и 27 апреля в 14 часов.
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