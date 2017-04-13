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НОВОСТИ | Общество



13.04.2017 11:32 Лучших авторов школьных проектов из Тулы пригласят в образовательный центр «Сириус»
Алина Фурсенко

Лучших авторов школьных проектов из Тулы пригласят в образовательный центр «Сириус»

| фото |
С ветряными мельницами воспитанники «Кванториума» не борются, как Дон Кихот, а используют в проектах. Более 400 работ в 13-ти разных областях науки представили тульские школьники, отобрано 49.

Биотехнологии, микромир и космос покоряются юным. Это, например, первая наглядная и в 3D-объеме система отслеживания передвижений спутника. Проста, как и все гениальное - в основе обычный школьный глобус. «Возможно, наша разработка является первой в своем роде», - рассказал учащийся Дмитрий Артющев.

Сотовая связь, телевидение, даже спутниковая навигация кораблей - создатели проекта предусмотрели потребителей продукта, однако, заинтересовались им и учителя географии. Преподаватель «Кванториума» Алексей Гладилин говорит, что «ребята вообще не рассчитывали на это, но теперь они добавляют голосовое управление - учителя географии будут использовать и на своих уроках».

В «Сириусе» смены проходят круглый год, но самая интересная, проектная начнется 1 июля. И именно для нее сейчас отбирают 400 счастливчиков со всей России. Бесплатно не только проживание и питание, но даже проезд.

Представитель образовательного центра «Сириус» Татьяна Ихер рассказала, что «в распоряжении детей очень интересные модули: и математические, и физические, и по биологии и химии. Есть возможность выхода в природу, они выходят в горы, они изучают парки, местные реки».

Словом, морской воздух и советы от лучших умов. Неплохие планы на летние каникулы.













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