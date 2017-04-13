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13.04.2017 11:05 За обеды в столовой тульские школьники начали расплачиваться картой Мария Кузнецова





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«Каждый родитель может дать нам на сайте обратную связь по качеству питания, посмотреть меню», - говорит директор филиала ООО «Торговый дом СПП» Сергей Иванов. Директор МБОУ «Центр образования №3» Ольга Дивногорцева считает, что это «возможность отследить траты своих детей не на буфетную продукцию, а на сбалансированные горячие завтраки и обеды».



Учителям не надо собирать деньги, работникам столовой - искать сдачу. Если целый класс идет на обед, деньги снимают через терминал по списку. Очередь в буфет стала меньше. Нареканий со стороны родителей нет. С каждым родителем или законным представителем ученика заключен договор.



По словам начальника Управления образования администрации города Тулы Татьяны Золотовой, «проект вводился при согласии родителей. До начала реализации мы провели собрания, узнали мнение родительской общественности. Предложили прект тем, кто желает в нем поучаствовать».



Управление образования ведет постоянный мониторинг качества школьного питания, которое поставляет торговый дом СПП. Сейчас организация обслуживает 49 центров образования Тулы. В планах - ввести школьные карты во всех учреждениях. В любом случае введение пластиковых карт не отменяет наличного расчета. Каждый родитель сам решает, как оплачивать питание.



На школьной карте хранятся персональные данные ученика и информация о лицевом счете. Родители пополняют счет через Сбербанк, школьник расплачивается в столовой. А мамы и папы в личном кабинете видят, на что потрачены деньги.«Каждый родитель может дать нам на сайте обратную связь по качеству питания, посмотреть меню», - говорит директор филиала ООО «Торговый дом СПП» Сергей Иванов. Директор МБОУ «Центр образования №3» Ольга Дивногорцева считает, что это «возможность отследить траты своих детей не на буфетную продукцию, а на сбалансированные горячие завтраки и обеды».Учителям не надо собирать деньги, работникам столовой - искать сдачу. Если целый класс идет на обед, деньги снимают через терминал по списку. Очередь в буфет стала меньше. Нареканий со стороны родителей нет. С каждым родителем или законным представителем ученика заключен договор.По словам начальника Управления образования администрации города Тулы Татьяны Золотовой, «проект вводился при согласии родителей. До начала реализации мы провели собрания, узнали мнение родительской общественности. Предложили прект тем, кто желает в нем поучаствовать».Управление образования ведет постоянный мониторинг качества школьного питания, которое поставляет торговый дом СПП. Сейчас организация обслуживает 49 центров образования Тулы. В планах - ввести школьные карты во всех учреждениях. В любом случае введение пластиковых карт не отменяет наличного расчета. Каждый родитель сам решает, как оплачивать питание.







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