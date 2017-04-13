Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



13.04.2017 11:05 За обеды в столовой тульские школьники начали расплачиваться картой
Мария Кузнецова

За обеды в столовой тульские школьники начали расплачиваться картой

| фото |
На школьной карте хранятся персональные данные ученика и информация о лицевом счете. Родители пополняют счет через Сбербанк, школьник расплачивается в столовой. А мамы и папы в личном кабинете видят, на что потрачены деньги.

«Каждый родитель может дать нам на сайте обратную связь по качеству питания, посмотреть меню», - говорит директор филиала ООО «Торговый дом СПП» Сергей Иванов. Директор МБОУ «Центр образования №3» Ольга Дивногорцева считает, что это «возможность отследить траты своих детей не на буфетную продукцию, а на сбалансированные горячие завтраки и обеды».

Учителям не надо собирать деньги, работникам столовой - искать сдачу. Если целый класс идет на обед, деньги снимают через терминал по списку. Очередь в буфет стала меньше. Нареканий со стороны родителей нет. С каждым родителем или законным представителем ученика заключен договор.

По словам начальника Управления образования администрации города Тулы Татьяны Золотовой, «проект вводился при согласии родителей. До начала реализации мы провели собрания, узнали мнение родительской общественности. Предложили прект тем, кто желает в нем поучаствовать».

Управление образования ведет постоянный мониторинг качества школьного питания, которое поставляет торговый дом СПП. Сейчас организация обслуживает 49 центров образования Тулы. В планах - ввести школьные карты во всех учреждениях. В любом случае введение пластиковых карт не отменяет наличного расчета. Каждый родитель сам решает, как оплачивать питание.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.