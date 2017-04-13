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13.04.2017 10:13 В Туле появятся новые участки платной парковки Алексей Ерёмин





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В администрации снова отмечают, что наполняемость бюджета за счет этих средств – вовсе не самоцель. «Если они работают на ноль, окупив оборудование, содержание и так далее, то надо похлопать в ладоши», - считает председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Как таковой прибыли городу парковки, похоже, принести так и не смогли.



К парковочному пространству у туляков вообще отношение особое – многие до сих пор не могут забыть историю с МУП «МИР», некогда «оказывавшем» в городе подобные услуги. Справедливости ради, сравнивать два этих периода в жизни Тулы, конечно, не стоит. Собранные средства идут на благоустройство самой областной столицы. Итак, согласно нововведениям, зону платного паркинга №1 сохранят, зону №2 частично ликвидируют - часть улиц из неё присоединят к первой зоне.



По словам заместителя главы администрации города - начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину, «стоимость абонементов увеличится на 50%. Время на оплату парковки сохранится 30 минут».



Кроме того, теперь за парковочное место придётся заплатить у ТЦ «Утюг» со стороны ул. Ф. Энгельса, на ул. Каминского (от ул. Пирогова до проспекта Ленина), но только после реконструкции дорожного полотна, на ул. Чапаевский проезд (от ул. Менделеевской до ул. Советской со стороны памятника Г. И. Успенскому). Сейчас проект отправлен на законодательное оформление.



Платить за место для своего автомобиля на центральных улицах города-героя туляки начали почти два года назад. И вот грядёт новая оптимизация работы платного парковочного пространства, которую обсудили члены штаба по стратегическому развитию Тулы. Планируется, что новая парковочная зона начнет работать с 3 июля 2017 года, один час будет стоить 40 рублей.В администрации снова отмечают, что наполняемость бюджета за счет этих средств – вовсе не самоцель. «Если они работают на ноль, окупив оборудование, содержание и так далее, то надо похлопать в ладоши», - считает председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Как таковой прибыли городу парковки, похоже, принести так и не смогли.К парковочному пространству у туляков вообще отношение особое – многие до сих пор не могут забыть историю с МУП «МИР», некогда «оказывавшем» в городе подобные услуги. Справедливости ради, сравнивать два этих периода в жизни Тулы, конечно, не стоит. Собранные средства идут на благоустройство самой областной столицы. Итак, согласно нововведениям, зону платного паркинга №1 сохранят, зону №2 частично ликвидируют - часть улиц из неё присоединят к первой зоне.По словам заместителя главы администрации города - начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину, «стоимость абонементов увеличится на 50%. Время на оплату парковки сохранится 30 минут».Кроме того, теперь за парковочное место придётся заплатить у ТЦ «Утюг» со стороны ул. Ф. Энгельса, на ул. Каминского (от ул. Пирогова до проспекта Ленина), но только после реконструкции дорожного полотна, на ул. Чапаевский проезд (от ул. Менделеевской до ул. Советской со стороны памятника Г. И. Успенскому). Сейчас проект отправлен на законодательное оформление.





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