Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.04.2017 18:33 Тульские мастера вооружили космонавтов мини-дробовиком
Вести-Тула

Тульские оружейники вооружили космонавтов мини-дробовиком

| фото |
В День космонавтики 12 апреля во многих музеях страны проходят тематические выставки. В профильном музее в Санкт-Петербурге только сегодня работает необычная выставка, на которой впервые представлено оружие пилотов орбитальных кораблей.

Комбинированный мини-дробовик ТП-82 напоминает обрез обычного охотничьего ружья. Но специалисты отмечают, что у этого пистолета функционал намного шире. Для начала - это сразу три ствола: два рассчитаны под специальные патроны с дробью, третий - под пистолетные. Но и тут особенность - нестандартный калибр - 5,45. В прикладе спрятано мачете, оно же - небольшая лопатка.

Создать такое чудо техники тульским оружейникам предложил летчик-космонавт Алексей Леонов после нештатной посадки корабля «Восход-2» в 1965 году. ТП-82 стал главной защитой космонавтов от диких зверей в случае посадки в лесу.

Как рассказал старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Николай Ломакин, «произошла ошибка в ориентации спускаемого аппарата, и они вместо Казахстана оказались в Пермской тайге. Из всего вооружения у них был только пистолет Макарова - у командира экипажа Беляева, как у военного человека. И ситуация была такая, что они просто не знали что им делать».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.