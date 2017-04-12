НОВОСТИ | Общество







12.04.2017 18:33 Тульские мастера вооружили космонавтов мини-дробовиком Вести-Тула





| фото |



Комбинированный мини-дробовик ТП-82 напоминает обрез обычного охотничьего ружья. Но специалисты отмечают, что у этого пистолета функционал намного шире. Для начала - это сразу три ствола: два рассчитаны под специальные патроны с дробью, третий - под пистолетные. Но и тут особенность - нестандартный калибр - 5,45. В прикладе спрятано мачете, оно же - небольшая лопатка.



Создать такое чудо техники тульским оружейникам предложил летчик-космонавт Алексей Леонов после нештатной посадки корабля «Восход-2» в 1965 году. ТП-82 стал главной защитой космонавтов от диких зверей в случае посадки в лесу.



Как рассказал старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Николай Ломакин, «произошла ошибка в ориентации спускаемого аппарата, и они вместо Казахстана оказались в Пермской тайге. Из всего вооружения у них был только пистолет Макарова - у командира экипажа Беляева, как у военного человека. И ситуация была такая, что они просто не знали что им делать».



В День космонавтики 12 апреля во многих музеях страны проходят тематические выставки. В профильном музее в Санкт-Петербурге только сегодня работает необычная выставка, на которой впервые представлено оружие пилотов орбитальных кораблей.Комбинированный мини-дробовик ТП-82 напоминает обрез обычного охотничьего ружья. Но специалисты отмечают, что у этого пистолета функционал намного шире. Для начала - это сразу три ствола: два рассчитаны под специальные патроны с дробью, третий - под пистолетные. Но и тут особенность - нестандартный калибр - 5,45. В прикладе спрятано мачете, оно же - небольшая лопатка.Создать такое чудо техники тульским оружейникам предложил летчик-космонавт Алексей Леонов после нештатной посадки корабля «Восход-2» в 1965 году. ТП-82 стал главной защитой космонавтов от диких зверей в случае посадки в лесу.Как рассказал старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Николай Ломакин, «произошла ошибка в ориентации спускаемого аппарата, и они вместо Казахстана оказались в Пермской тайге. Из всего вооружения у них был только пистолет Макарова - у командира экипажа Беляева, как у военного человека. И ситуация была такая, что они просто не знали что им делать».





Читать @gtrktula

















