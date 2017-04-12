НОВОСТИ | Общество







12.04.2017 17:10 Губернатор обсудил с гендиректором «Еврохима» планы сотрудничества Вести-Тула





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По словам Алексея Дюмина, «на предприятиях компании работают более шести тысяч туляков. Социальную нагрузку, которую несёт предприятие, мы ставим в пример другим».



Дмитрий Стрежнев подтвердил слова главы региона: «Планируем в этом году в ноябре реализовать обещанный проект «Большая вода». Это избавление города от катастрофы с водоснабжением. У нас есть дальнейшие планы, хотели бы их обсудить и получить поддержку с точки зрения инвестиционных льгот».



Губернатор Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с генеральным директором акционерного общества «Еврохим» Дмитрием Стрежневым. Глава региона отметил, что предприятия холдинга «Еврохим» по праву считаются одними из ведущих в химическом комплексе России. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Тульской области, серьёзной опорой региона в решении экономических задач.По словам Алексея Дюмина, «на предприятиях компании работают более шести тысяч туляков. Социальную нагрузку, которую несёт предприятие, мы ставим в пример другим».Дмитрий Стрежнев подтвердил слова главы региона: «Планируем в этом году в ноябре реализовать обещанный проект «Большая вода». Это избавление города от катастрофы с водоснабжением. У нас есть дальнейшие планы, хотели бы их обсудить и получить поддержку с точки зрения инвестиционных льгот».





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