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12.04.2017 13:12 Специалисты Россельхознадзора дали советы по выбору саженцев Вести-Тула





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И.о. начальника отдела фитосанитарного надзора по Тульской области Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Татьяна Бондарева советует: «Необходимо спрашивать документы, подтверждающие сортовые и посевные качества, чтобы не купить кота в мешке. Лучше покупать в проверенных питомниках, где саженцы проходят проверку, у них есть акты апробации и документы, подтверждающие посевные качества».



Свои советы дают и продавцы: ориентируйтесь на климатическую зону, не покупайте слишком теплолюбивые растения – лето в средней полосе короткое. И, конечно, смотрите на внешний вид растения. Он может сказать о многом.



У дачников - горячая пора, самое время закупки саженцев. Именно сейчас, когда выбор плодовых и декоративных деревьев и кустарников так велик, легко стать жертвой обмана. Например, купить не тот сорт, который заявлен.И.о. начальника отдела фитосанитарного надзора по Тульской области Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Татьяна Бондарева советует: «Необходимо спрашивать документы, подтверждающие сортовые и посевные качества, чтобы не купить кота в мешке. Лучше покупать в проверенных питомниках, где саженцы проходят проверку, у них есть акты апробации и документы, подтверждающие посевные качества».Свои советы дают и продавцы: ориентируйтесь на климатическую зону, не покупайте слишком теплолюбивые растения – лето в средней полосе короткое. И, конечно, смотрите на внешний вид растения. Он может сказать о многом.





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