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НОВОСТИ | Общество



12.04.2017 13:02 Тульские школьники усовершенствовали интерактивный глобус
София Гафарова

Тульские школьники усовершенствовали интерактивный глобус

| фото |
Заставить глобус не просто вращаться, а еще и останавливаться согласно заданным координатам. Над этой затеей тульские школьники корпели не одну неделю. Казалось бы, интерактивным глобусом уже не удивишь, но те, что есть в продаже – игрушка для детей. Тычешь в глобус и получаешь информацию про указанную страну или город. А вот сделать наоборот, чтобы он сам повернулся и указал нужную точку, – пока такого глобуса нет. Во всяком случае, в магазинах.

Ученик 9 класс Лицея №2 Дмитрий Артющев рассказал, что «это система слежения за спутником. Для каждого спутника на орбите можно сделать такой проект».

По словам учителя информатики Алексея Гладилина, «спутник на орбите постоянно передает потоковые данные о своем местоположении на землю. Зачастую все это наблюдается на мониторе компьютера – куча цифр, графики и схемы. Живой визуализации пока не придумали».

А возникла идея у ребят, когда они решили поучаствовать в олимпиаде для юных айтишников и выбрали тему космических технологий. Создать обычную ориентацию спутника было слишком просто и скучно. Захотелось придумать свое. Так из примитивной подставки с осью получилась целая конструкция, которая управляется двумя двигателями через команды по блютуз.

Программу управления ребята продумывали и писали сами. Признаются, что она пока не совсем идеальна. Учащийся 9 класса Евгений Вишняков говорит, что «хотели усовершенствовать модель, чтобы можно было давать команды голосом».

Юные изобретатели мечтают, что их задумка пригодится и для космоса, и для военных. А вот для образования уж точно. Ждут не дождутся такого интерактивного глобуса на своих уроках учителя географии школы.
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