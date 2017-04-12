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12.04.2017 11:58 Почти во всех тульских точках, торгующих алкоголем, Роспотребнадзор нашел нарушения Вести-Тула





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В результате две пробы оказались фальсифицированными. Все партии алкогольной продукции, образцы которых не соответствовали нормативным документам, по результатам лабораторных исследований, были забракованы. Всего приостановлена реализация 40 партий алкогольной продукции. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей.



Управлением Роспотребнадзора по Тульской области за первый квартал 2017 года проверено 164 объекта, осуществляющих оборот алкогольной продукции. На 155 из них установлены факты нарушений законодательства и нормативно правовых актов. Исследовано 35 проб алкогольной продукции на соответствие требованиям по показателям безопасности, физико-химическим и другим показателям.В результате две пробы оказались фальсифицированными. Все партии алкогольной продукции, образцы которых не соответствовали нормативным документам, по результатам лабораторных исследований, были забракованы. Всего приостановлена реализация 40 партий алкогольной продукции. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей.

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