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12.04.2017 11:32 49 туляков допущены до регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов Вести-Тула





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Авторов лучших пригласят в Образовательный центр «Сириус», где с 1 по 24 июля пройдет Проектная смена. В ее рамках ребят ждет командная проработка проектов ведущих российских технологических компаний и вузов. Также школьники примут участие в секциях российских учёных-экспертов, мастер-классах и практических работах на высокотехнологичном передовом оборудовании.



В этом учебном году Тульская область стала одним из тринадцати пилотных регионов по проведению Всероссийского конкурса школьных проектов. Его участники - учащиеся 8-10 классов, занимающиеся научной или исследовательской деятельностью. Всего в области от них поступило 413 работ на различную тематику. 49 из них допущены до сегодняшнего регионального этапа.Авторов лучших пригласят в Образовательный центр «Сириус», где с 1 по 24 июля пройдет Проектная смена. В ее рамках ребят ждет командная проработка проектов ведущих российских технологических компаний и вузов. Также школьники примут участие в секциях российских учёных-экспертов, мастер-классах и практических работах на высокотехнологичном передовом оборудовании.

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