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12.04.2017 10:50 Ефремовские спортсмены-инвалиды мечтают о болельщиках Полина Ермолаева





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И сегодня на базе нового комплекса в Ефремове уже занимается 146 человек. Результаты спортсменов трогают тренеров до слез. «Дети с аутизмом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата сначала даже не могли держать мяч в руках, а сейчас на соревнования ездим», - рассказывает инструктор по адаптивной физкультуре Людмила Ханина. По словам инструктора Татьяны Суворовой, «есть специальный микроавтобус, который привозит к нам на занятия инвалидов даже из села».



Михаил Тельнов начал заниматься спортом уже после ампутации ноги. Оказавшись на инвалидной коляске, он выбрал мужественный путь, который привел его к новым знакомствам, возможностям и победам. Победам, прежде всего, над собой. «Это общение меня и выручает. Живу в двух километрах от города и из дома практически не выхожу», - рассказал Михаил.



Александр Щукин стоял у истоков спортивной деятельности в Ефремове и популяризации спорта среди людей с ограниченными возможностями. Сегодня он с гордостью рассказывает об успехах своих друзей далеко за пределами их малой родины: «Мы не чемпионы мира, у нас нет олимпийцев, но в фестивалях международных участвуем, стараемся ездить везде, нас знают».



Три раза в неделю ефремовские спортсмены активно тренируются в комплексе. В здании каждая мелочь продумана так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно перемещаться из зала в зал и с этажа на этаж. Это тот самый хороший пример того, как правильно и с душой подошли к его созданию все участники большого дела.



«Посещаемость огромная, - рассказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса города Ефремова Лев Литко. – Даже в больнице у нас дают рекомендации записаться в ФОК».



Единственное пока не сбывшееся заветное желание обитателей ФОКа - чтобы в зале появились трибуны и балконы для болельщиков, которых так не хватает спортсменам во время соревнований. С остальным этим мужественным людям по силам справиться самим.



Начиналось все с детской спортивной школы, которая располагалась на катке. По программе реабилитации и доступной среды в школе открыли адаптивную физкультуру и работа закипела. Очень быстро всем стало понятно, что спорт нужен не только детям с ограниченными возможностями - он необходим и взрослым.И сегодня на базе нового комплекса в Ефремове уже занимается 146 человек. Результаты спортсменов трогают тренеров до слез. «Дети с аутизмом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата сначала даже не могли держать мяч в руках, а сейчас на соревнования ездим», - рассказывает инструктор по адаптивной физкультуре Людмила Ханина. По словам инструктора Татьяны Суворовой, «есть специальный микроавтобус, который привозит к нам на занятия инвалидов даже из села».Михаил Тельнов начал заниматься спортом уже после ампутации ноги. Оказавшись на инвалидной коляске, он выбрал мужественный путь, который привел его к новым знакомствам, возможностям и победам. Победам, прежде всего, над собой. «Это общение меня и выручает. Живу в двух километрах от города и из дома практически не выхожу», - рассказал Михаил.Александр Щукин стоял у истоков спортивной деятельности в Ефремове и популяризации спорта среди людей с ограниченными возможностями. Сегодня он с гордостью рассказывает об успехах своих друзей далеко за пределами их малой родины: «Мы не чемпионы мира, у нас нет олимпийцев, но в фестивалях международных участвуем, стараемся ездить везде, нас знают».Три раза в неделю ефремовские спортсмены активно тренируются в комплексе. В здании каждая мелочь продумана так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно перемещаться из зала в зал и с этажа на этаж. Это тот самый хороший пример того, как правильно и с душой подошли к его созданию все участники большого дела.«Посещаемость огромная, - рассказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса города Ефремова Лев Литко. – Даже в больнице у нас дают рекомендации записаться в ФОК».Единственное пока не сбывшееся заветное желание обитателей ФОКа - чтобы в зале появились трибуны и балконы для болельщиков, которых так не хватает спортсменам во время соревнований. С остальным этим мужественным людям по силам справиться самим.







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