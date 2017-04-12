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12.04.2017 10:02 Центральный парк Тулы приглашает школьников отметить День космонавтики Вести-Тула





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Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «в комнате истории Центрального парка состоится познавательная и очень интересная викторина для школьников. Начало в 12 часов. Все желающие смогут узнать много нового о космонавтике и, может быть, захотят стать представителями этой профессии».



День космонавтики приглашает отметить Белоусовский парк. По большей части подготовленные мероприятия рассчитаны на старшеклассников, которым, в прямом смысле слова, не безразлично, что происходит, во вселенских масштабах.Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «в комнате истории Центрального парка состоится познавательная и очень интересная викторина для школьников. Начало в 12 часов. Все желающие смогут узнать много нового о космонавтике и, может быть, захотят стать представителями этой профессии».

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