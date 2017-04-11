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11.04.2017 18:46 Налоговики рассказали о количестве тульских миллионеров Вести-Тула





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Как отметили сегодня в тульском Управлении ФНС, о своих доходах уже отчитались 42000 жителей Тулы и области. Нужно ли платить налог с любого поступления средств на банковскую карту? Например, если вам вернули долг. Не каждое поступление средств считается доходом. Если это доход от предпринимательской деятельности, продажи имущества или сдачи его в аренду, то с него надо платить НДФЛ.



По словам и. о. заместителя руководителя УФНС России по Тульской области Александра Белишева, «сам факт перечисления не свидетельствует о получении дохода. Доход – это экономическая выгода. Если полученные средства можно признать выгодой, то да».



14-15 апреля в инспекциях ФНС по всей России пройдут дни открытых дверей, где можно будет уточнить все вопросы, связанные с уплатой НДФЛ.



Срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц истекает через три недели. Свыше миллиона рублей заработали в 2016 году 3000 туляков из числа уже подавших декларацию по НДФЛ. А вот больше ста миллионов рублей заработали три жителя области.Как отметили сегодня в тульском Управлении ФНС, о своих доходах уже отчитались 42000 жителей Тулы и области. Нужно ли платить налог с любого поступления средств на банковскую карту? Например, если вам вернули долг. Не каждое поступление средств считается доходом. Если это доход от предпринимательской деятельности, продажи имущества или сдачи его в аренду, то с него надо платить НДФЛ.По словам и. о. заместителя руководителя УФНС России по Тульской области Александра Белишева, «сам факт перечисления не свидетельствует о получении дохода. Доход – это экономическая выгода. Если полученные средства можно признать выгодой, то да».14-15 апреля в инспекциях ФНС по всей России пройдут дни открытых дверей, где можно будет уточнить все вопросы, связанные с уплатой НДФЛ.







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