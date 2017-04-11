|
|
|
|11.04.2017 18:21 Тульские ориентировщики завоевали 6 медалей «Кубка Дона»
|Вести-Тула
Воспитанники тульской спортивной школы «Юность» завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Кубок Дона» в Павловске Воронежской области.
По сумме результатов, показанных на трёх дистанциях, в своих квалификационных группах победу одержали Алиса Сазонова, Елена Порхун и Сергей Рогов, «серебро» на счету Вероники Павловой и Владимира Воронкова, а «бронза» в активе Софьи Балашовой.
|
|