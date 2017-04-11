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11.04.2017 18:10 Для тульских управляющих компаний введён критерий финансовой устойчивости Вести-Тула





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Как и раньше, при составлении рейтинга учитывались жалобы от жителей, задолженность компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Среди компаний с наихудшей платежной дисциплиной – «Домсервис», «Комсервис», «Гарант», «Зеленый город» и другие.



«К тем, кто не хочет платить за энергоресурсы, мы будем принимать меры, подключать правоохранительные органы, - напомнил начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин. - В отношении ряда компаний ведутся следственные действия, в ближайшее время эта информация появится».



Сегодня Государственная жилищная инспекция Тульской области опубликовала новый рейтинг управляющих компаний, в который вошли 146 организаций. Введен новый критерий - финансовая устойчивость управляющих компаний, что позволит отделить организации с опытом работы от однодневок, заявили в инспекции. Также компания лишается баллов за появление двойных квитанций.Как и раньше, при составлении рейтинга учитывались жалобы от жителей, задолженность компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Среди компаний с наихудшей платежной дисциплиной – «Домсервис», «Комсервис», «Гарант», «Зеленый город» и другие.«К тем, кто не хочет платить за энергоресурсы, мы будем принимать меры, подключать правоохранительные органы, - напомнил начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин. - В отношении ряда компаний ведутся следственные действия, в ближайшее время эта информация появится».





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