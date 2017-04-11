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НОВОСТИ | Общество



11.04.2017 17:23 На тульский конкурс по благоустройству подано уже около 400 заявок
Вести-Тула

На тульский конкурс по благоустройству подано уже около 400 заявок

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Около 400 заявок поступило от туляков на конкурс «Чистый дом, чистый двор, чистый регион». Победители конкурса получат денежное вознаграждение в размере 100-150 тысяч рублей, которые смогут потратить на благоустройство двора: приобретение детского или спортивного оборудования, установку малых архитектурных форм и другое.

Основная задача конкурса – вовлечение жителей в благоустройство своего двора, в работы по очистке территории от бытового мусора, несанкционированных свалок, по высадке деревьев и кустарников, покраске лавочек, бордюров. Сумма, выделенная в рамках конкурса, составляет 19 миллионов рублей. Предполагается, что в текущем году будет порядка 150 заявок-победителей. Сами работы будут проходить с 20 апреля по 5 мая. Критериями оценки служит количество жителей, принявших участие в благоустройстве, а также какие виды работ были проведены. Победителями будут заявки, набравшие наибольшее количество баллов.











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