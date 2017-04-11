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11.04.2017 17:23 На тульский конкурс по благоустройству подано уже около 400 заявок Вести-Тула





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Основная задача конкурса – вовлечение жителей в благоустройство своего двора, в работы по очистке территории от бытового мусора, несанкционированных свалок, по высадке деревьев и кустарников, покраске лавочек, бордюров. Сумма, выделенная в рамках конкурса, составляет 19 миллионов рублей. Предполагается, что в текущем году будет порядка 150 заявок-победителей. Сами работы будут проходить с 20 апреля по 5 мая. Критериями оценки служит количество жителей, принявших участие в благоустройстве, а также какие виды работ были проведены. Победителями будут заявки, набравшие наибольшее количество баллов.



Около 400 заявок поступило от туляков на конкурс «Чистый дом, чистый двор, чистый регион». Победители конкурса получат денежное вознаграждение в размере 100-150 тысяч рублей, которые смогут потратить на благоустройство двора: приобретение детского или спортивного оборудования, установку малых архитектурных форм и другое.Основная задача конкурса – вовлечение жителей в благоустройство своего двора, в работы по очистке территории от бытового мусора, несанкционированных свалок, по высадке деревьев и кустарников, покраске лавочек, бордюров. Сумма, выделенная в рамках конкурса, составляет 19 миллионов рублей. Предполагается, что в текущем году будет порядка 150 заявок-победителей. Сами работы будут проходить с 20 апреля по 5 мая. Критериями оценки служит количество жителей, принявших участие в благоустройстве, а также какие виды работ были проведены. Победителями будут заявки, набравшие наибольшее количество баллов.

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