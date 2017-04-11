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|11.04.2017 16:49 В «Тульских древностях» расскажут «Сказки старого Вильно»
|Вести-Тула
Музей «Тульские древности» приглашает на новую выставку «Сказки старого Вильно». В экспозицию вошли графические работы художницы Жанны Цинман, посвящённые Вильнюсу. Акварели наполнены любовью к старинному европейскому городу, улочкам, овеянным духом истории, его жителям.
Работы автора экспонируются на городских, областных, международных выставках и неделях искусств. Ряд живописных произведений автора находится в частных российских и зарубежных коллекциях. Выставка будет работать до 31 мая. Вход свободный. Сотрудник экспозиционного отдела музея «Тульские древности» Елизавета Клянина рассказала, что «художник сама родом из Литвы, поэтому выставка наполнена ностальгией по старым улочкам».
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