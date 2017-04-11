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11.04.2017 16:16 Губернатор поздравил членов крупнейшей в регионе ветеранской организации, отметившей 30-летие Вести-Тула





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Принять участие в торжестве и поздравить ветеранов с юбилеем пришел глава региона. Алексей Дюмин отметил, что это объединение людей с активной жизненной позицией, которые много сделали для области. Тому пример - огромный вклад в издание областной «Книги Памяти. Солдаты Победы», включающей 25 томов. Готовится еще один, в котором увековечены имена двух тысяч туляков, мобилизованных на фронт из Тульской области.



В честь юбилея губернатор Алексей Дюмин наградил членов организации благодарственными письмами и подарил видеокамеру и компьютер.



30 лет исполнилось со дня образования регионального отделения Всероссийской Общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На сегодня она одна из самых авторитетных и массовых организаций в Тульской области - насчитывает свыше 56 тысяч человек.Принять участие в торжестве и поздравить ветеранов с юбилеем пришел глава региона. Алексей Дюмин отметил, что это объединение людей с активной жизненной позицией, которые много сделали для области. Тому пример - огромный вклад в издание областной «Книги Памяти. Солдаты Победы», включающей 25 томов. Готовится еще один, в котором увековечены имена двух тысяч туляков, мобилизованных на фронт из Тульской области.В честь юбилея губернатор Алексей Дюмин наградил членов организации благодарственными письмами и подарил видеокамеру и компьютер.





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