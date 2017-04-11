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11.04.2017 15:36 Художественный музей предлагает тулякам украсить пасхальное дерево Вести-Тула





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Для этого до 15 апреля нужно принести в музей расписанное в любой технике пасхальное яйцо, по возможности защищенное от осадков, к примеру, лаком и снабженное петелькой, чтобы его можно было повесить на дерево. Украшать его будут в сам праздник Пасхи в полдень.



16 апреля большинство населения области будет встречать Светлое Христово Воскресение. Тульский художественный музей приглашает всех желающих принять участие в акции «Нарядим пасхальное дерево вместе!».Для этого до 15 апреля нужно принести в музей расписанное в любой технике пасхальное яйцо, по возможности защищенное от осадков, к примеру, лаком и снабженное петелькой, чтобы его можно было повесить на дерево. Украшать его будут в сам праздник Пасхи в полдень.

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