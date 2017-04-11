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11.04.2017 15:15 Команда ясногорской школы выиграла областные соревнования «Безопасное колесо» Вести-Тула





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По итогам соревнований первое место заняла школа №3 имени Сергея Ишеева из Ясногорского района. Все участники и призеры были отмечены дипломами и получили ценные подарки. Команда-победитель будет представлять в июне Тульский регион на Всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения, которые пройдут в Ульяновске.



Областные соревнования «Безопасное колесо» среди юных инспекторов движения состоялись в Туле. В них приняли участие 19 команд со всего региона, призеры районных и городских состязаний, учащиеся образовательных учреждений, мальчишки и девчонки в возрасте 10-12 лет. Конкурс включал в себя несколько этапов: например, знание Правил дорожного движения, оказание первой помощи, фигурное вождение и многое другое.По итогам соревнований первое место заняла школа №3 имени Сергея Ишеева из Ясногорского района. Все участники и призеры были отмечены дипломами и получили ценные подарки. Команда-победитель будет представлять в июне Тульский регион на Всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения, которые пройдут в Ульяновске.

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