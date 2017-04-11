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11.04.2017 12:54 Похититель икон из петелинского храма отправится в колонию
Вести-Тула

Похититель икон из петелинского храма отправится в колонию

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Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Республики Беларусь 27-летнему Дмитрию Люльчаку. Суд признал его виновным в совершении кражи в крупном размере. Было установлено, что Люльчак в ночь с 3 на 4 января 2017 года проник в церковный дом одного из храмов посёлке Петелино Ленинского района, откуда похитил семь икон общей стоимостью 255 тысяч рублей.

Затем он обнаружил в этом доме связку ключей, с помощью которых открыл входную дверь храма, где похитил еще шесть икон. Позднее он продал указанное имущество в антикварные магазины Москвы, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 455 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия часть икон возвращена в храм. Суд назначил Дмитрию Люльчаку наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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