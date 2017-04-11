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НОВОСТИ | Общество



11.04.2017 11:28 В Тульском КБП определили лучших по профессии
Кира Черьевская

В Тульском КБП определили лучших по профессии

| фото |
С точностью до десятой доли миллиметра каждый участник - будь то слесарь, фрезеровщик, токарь - вымеряет свою деталь. Конкурсная работа на КБП сравни ювелирному изделию.

Это задание для специалистов токарно-фрезерных станков с числовым программным управлением. Всего же в этом году конкурс проводится по семи специальностям в двух возрастных группах. И на предприятии отмечают достаточно большой приток молодёжи. Участникам в категории до 25 лет особенно сложно. Заместитель главного технолога АО КБ приборостроения Александр Таловирко рассказал, что «всего за два-три года он должен стать специалистом и проявить себя на конкурсе. Ребята, которые проявляют себя до 25 лет, и в дальнейшем показывают уровень и становятся хорошими рабочими».

Призёры таких состязаний всегда на особом счету во время комиссии по повышению квалификации. Впрочем, всех без исключения участников отблагодарят рублём. Помимо этого за третье место дадут 6 тысяч, 8 - за второе и 10 за первое место. Абсолютный победитель - лучший в двух возрастных группах в своей специальности - получит 40 тысяч рублей.

В борьбу вступили 100 работников КБП. Среди них и многократные абсолютные победители. Фрезеровщик Владимир Козарев один из первых сдал свою деталь. И по итогам конкурса снова подтвердил свое звание «Лучший по профессии».

Среди конкурсантов есть и представительницы прекрасного пола. В белых халатах с паяльниками в руках после сдачи теории трудятся над практическим заданием монтажницы радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Впереди у победителей нынешнего этапа - участие в региональном и всероссийском конкурсах молодых специалистов.













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