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11.04.2017 11:03 Большинство тульских управляющих компаний оказались середнячками Мария Кузнецова





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«Гарант» все время находится в красной зоне рейтинга управляющих компаний. Рейтинг призван сделать работу ЖКХ лучше. Первый был составлен в мае прошлого года, а сегодня жилинспекция представила новый. Критерии дополнились: теперь баллы снимают за двойные квитанции. Также оценивают финансовую устойчивость компаний. Рейтинг не панацея, а инструмент - подчеркивают в инспекции. По словам начальника ГЖИ Тульской области Алексея Бирюлина, «уже никто не пытается трактовать рейтинг как цветную бумажку. Жители начали им активно пользоваться, потому что мы рейтинг делаем для жителей и в защиту их интересов. Управляющие компании стараются свое положение в рейтинге улучшать».



На совещании инспекции предложили решительнее действовать в отношении управляющих компаний-двоечников. «А Васька слушает, да ест. Он сидит раз в красной зоне, два, три, он будет десять лет сидеть», - возмутился председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.



Также в области разработан единый стандарт услуг ЖКХ - отдельно жилищных и коммунальных. Дело в том, что нормы, что называется размазаны по разным законам и постановлениям. Единый стандарт их упорядочит. По словам губернатора Алексея Дюмина, «надо подумать о выпуске буклета или методического пособия, которое нужно массово распространить, чтобы все поняли, что можно требовать с той или иной организации».



Сколько можно сидеть без воды, как часто должны убирать подъезд и ещё много правил жители узнают в ближайшее время. А битва за соблюдение этих норм продолжится. Судя по тому, что пишут люди нам в редакцию, в ЖКХ порядок наводить ещё долго.



Прочищен ли мусоропровод? Старший по дому работу управляющей компании проверяет лично, в обеленный перерыв. «За компанией «Гарант» надо следить, атаковать звонками и письмами», - рассказывает Александр Жуков. Два года борьбы приносят результаты. «В этом году уговорили компанию помыть окна – разбили пять стёкол. Если протекал труба – могут отчитаться, что заделали, но на самом деле – нет», - рассказывает старший по дому.«Гарант» все время находится в красной зоне рейтинга управляющих компаний. Рейтинг призван сделать работу ЖКХ лучше. Первый был составлен в мае прошлого года, а сегодня жилинспекция представила новый. Критерии дополнились: теперь баллы снимают за двойные квитанции. Также оценивают финансовую устойчивость компаний. Рейтинг не панацея, а инструмент - подчеркивают в инспекции. По словам начальника ГЖИ Тульской области Алексея Бирюлина, «уже никто не пытается трактовать рейтинг как цветную бумажку. Жители начали им активно пользоваться, потому что мы рейтинг делаем для жителей и в защиту их интересов. Управляющие компании стараются свое положение в рейтинге улучшать».На совещании инспекции предложили решительнее действовать в отношении управляющих компаний-двоечников. «А Васька слушает, да ест. Он сидит раз в красной зоне, два, три, он будет десять лет сидеть», - возмутился председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.Также в области разработан единый стандарт услуг ЖКХ - отдельно жилищных и коммунальных. Дело в том, что нормы, что называется размазаны по разным законам и постановлениям. Единый стандарт их упорядочит. По словам губернатора Алексея Дюмина, «надо подумать о выпуске буклета или методического пособия, которое нужно массово распространить, чтобы все поняли, что можно требовать с той или иной организации».Сколько можно сидеть без воды, как часто должны убирать подъезд и ещё много правил жители узнают в ближайшее время. А битва за соблюдение этих норм продолжится. Судя по тому, что пишут люди нам в редакцию, в ЖКХ порядок наводить ещё долго.





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