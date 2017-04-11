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НОВОСТИ | Общество



11.04.2017 10:19 Водители большегрузов рискуют, не оформив разрешение на проезд
Виталий Моторин

Водители большегрузов рискуют, не оформив разрешение на проезд

| фото |
Трасса Суворов – Чекалин - Ханино относится к дорогам так называемой третьей категории. Это означает, что в обычные дни здесь могут ездить большегрузы с нагрузкой не более 10 тонн на ось. Однако начиная с 10 апреля и в течение месяца в список нарушителей попадают еще и те, у кого этот показатель больше 4 тонн.

Соответствовать этому требованию современным большегрузам, способным взять на борт по 60 тонн, крайне сложно, признаются специалисты, но цифра взята не с потолка. Необходимость таких ограничений объясняется состоянием грунта в весенний период. Он, пропитываясь талыми водами, переувлажняется и становится менее плотным. «На дорогах появляются волны, шероховатости. Чтобы этого не допускать, и вводятся ограничения», - пояснил начальник отдела по надзору за сохранностью автодорог ГУ ТО «Тулаупрадор» Давид Канчавели.

Конечно, не полностью прекратить, но хотя бы минимизировать движение большегрузов по дорогам в самый неблагоприятный период - вот цель ограничений. Они не коснутся фур, перевозящих продукты питания, воду и медикаменты, а также автобусов. Если ваш транспорт не попадает в эти категории, а ехать все же нужно – ущерб, нанесенный фурой, придется оплатить. Сделать это можно в «Тулаупрадоре». «Считает все программа. После расчета получаем отчет, где написана стоимость, собственник, протяженность маршрута», - рассказал сотрудник организации.

Получать эту индульгенцию, где отмечены все нюансы заведомого нарушения, торопятся не все. Иван Чичков, к примеру, не стал, несмотря на то, что его грузовик не проходит контроль даже пустым. «Я езжу по «федералке», а сюда заехал на заправку», - пояснил водитель. Почти так рассуждают почти все водители большегрузов, а их сотни и даже тысячи. В контексте таких чисел ущерб вполне осязаем.

По словам инженера отдела по надзору за сохранностью автодорог ГУ ТО «Тулаупрадор» Никиты Гришина, «нарушает большинство, а оформляют разрешения не все. Сегодня взвесили «КамАЗ», ущерб от которого получился более 10 тысяч рублей».

Если нарушителя поймают, кроме возмещения ущерба, рассчитанного все той же компьютерной программой, заплатить придется еще и штраф - чаще 5000 рублей. Но большинство водителей предпочитают рискнуть, надеясь на то, что останутся не пойманными.













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