НОВОСТИ | Общество







11.04.2017 09:37 Жители Ленинского пожаловались губернатору на тепловиков Вести-Тула





| фото |



Алексей Дюмин лично посетил многострадальный двор, где встретился и с заявителями, и с руководством теплоснабжающей организации. Директор ООО «Антей» Сергей Журавков пообещал, что «трасса будет демонтироваться после окончания отопительного сезона и уложиться планируют до начала следующего».



Так же губернатор дал поручение городским властям и представителям теплоснабжающей организации снести здание старой котельной, обустроить парковку, а в перспективе уже этим летом привести всю придомовую территорию в порядок. «Здесь должна быть инфраструктура для детей, пешеходные дорожки», - сказал Алексей Дюмин. Будет рассмотрен вопрос об установке игрового комплекса.



Новую котельную построили, а здание и коммуникации старого сооружения убрать забыли. Жители поселка Ленинского с улицы Советской вот уже более 10 лет воюют за свою придомовую территорию с коммунальщиками. Дело дошло до обращения к главе региона.Алексей Дюмин лично посетил многострадальный двор, где встретился и с заявителями, и с руководством теплоснабжающей организации. Директор ООО «Антей» Сергей Журавков пообещал, что «трасса будет демонтироваться после окончания отопительного сезона и уложиться планируют до начала следующего».Так же губернатор дал поручение городским властям и представителям теплоснабжающей организации снести здание старой котельной, обустроить парковку, а в перспективе уже этим летом привести всю придомовую территорию в порядок. «Здесь должна быть инфраструктура для детей, пешеходные дорожки», - сказал Алексей Дюмин. Будет рассмотрен вопрос об установке игрового комплекса.







Читать @gtrktula

















