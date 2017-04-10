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10.04.2017 16:17 В Туле женщинам начали дарить съедобные фитнес-букеты Анастасия Октябрьская





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Юлия Осипова начала заниматься составлением таких фруктово-овощных презентов всего несколько месяцев назад. И столкнулась с проблемой - не все необходимые ингредиенты можно отыскать на тульских прилавках. Пришлось флористу-декоратору искать выход из ситуации. «Я выращиваю брюссельскую капусту, краснокочанную и кольраби, тыквы декоративные», - рассказала Юлия.



Уже всходят на подоконнике ремонтантная клубника и земляника, которые плодоносят всё лето. Если год выдастся урожайным, цена на съедобные букеты упадёт, ведь своё с огорода куда дешевле, чем в супермаркетах. Ну а пока сезон клубники не наступил, порадовать свою фитнес-девушку можно букетом из апельсинов и лимонов, яблок, моркови, цветной капусты. И не забудьте про сложные углеводы: орехи или бананы, с утра их можно и нужно употреблять худеющим девушкам. А вот имбирь – это и вовсе абсолютный король фитнес-букетов. Настоянные на нём напитки ускоряют метаболизм и способствуют быстрой потере веса.



Брокколи, сельдерей, чесночок и ялтинский сладкий лук. Все это опускаем в кастрюлю и включаем блендер. В итоге получаем полезный и питательный крем-суп, калорийность которого сводится практически к нулю. А фитнес-букет для его изготовления для девушки куда привлекательнее коробки шоколадных конфет.Юлия Осипова начала заниматься составлением таких фруктово-овощных презентов всего несколько месяцев назад. И столкнулась с проблемой - не все необходимые ингредиенты можно отыскать на тульских прилавках. Пришлось флористу-декоратору искать выход из ситуации. «Я выращиваю брюссельскую капусту, краснокочанную и кольраби, тыквы декоративные», - рассказала Юлия.Уже всходят на подоконнике ремонтантная клубника и земляника, которые плодоносят всё лето. Если год выдастся урожайным, цена на съедобные букеты упадёт, ведь своё с огорода куда дешевле, чем в супермаркетах. Ну а пока сезон клубники не наступил, порадовать свою фитнес-девушку можно букетом из апельсинов и лимонов, яблок, моркови, цветной капусты. И не забудьте про сложные углеводы: орехи или бананы, с утра их можно и нужно употреблять худеющим девушкам. А вот имбирь – это и вовсе абсолютный король фитнес-букетов. Настоянные на нём напитки ускоряют метаболизм и способствуют быстрой потере веса.





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