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10.04.2017 16:04 Ветераны рассказали губернатору о работе над новым томом «Книги памяти» Вести-Тула





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«Наша организация гордится тем, что занималась изданием «Книги памяти. Солдаты победы», - сказал Соколов. - Издано 25 томов этих книг, в которых увековечены около полумиллиона человек. Последний том издан в 2012 году. А сейчас подготовлен очередной том, в который будут вписаны около 2000 человек. Все они проверены в архивах и по другим источникам».



Глава региона поблагодарил за огромную работу всех тех, кто участвовал в создании «Книги памяти», и отметил огромную роль ветеранов в патриотическом воспитании современной молодёжи. «Это большой труд, а выход «Книги памяти» - ваша заслуга. Мы вас за эту работу благодарим. Совершенно правильно вы сказали, что надо переформатировать работу по патриотическому воспитанию. Нужно искать новые подходы и форматы», - сказал губернатор Алексей Дюмин.



Совету Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в 2017 году исполняется 30 лет. К юбилею участники организации подготовили новый том «Книги памяти». Об этом сегодня на встрече с губернатором Алексеем Дюминым сообщил председатель Совета Борис Соколов.«Наша организация гордится тем, что занималась изданием «Книги памяти. Солдаты победы», - сказал Соколов. - Издано 25 томов этих книг, в которых увековечены около полумиллиона человек. Последний том издан в 2012 году. А сейчас подготовлен очередной том, в который будут вписаны около 2000 человек. Все они проверены в архивах и по другим источникам».Глава региона поблагодарил за огромную работу всех тех, кто участвовал в создании «Книги памяти», и отметил огромную роль ветеранов в патриотическом воспитании современной молодёжи. «Это большой труд, а выход «Книги памяти» - ваша заслуга. Мы вас за эту работу благодарим. Совершенно правильно вы сказали, что надо переформатировать работу по патриотическому воспитанию. Нужно искать новые подходы и форматы», - сказал губернатор Алексей Дюмин.





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