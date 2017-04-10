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10.04.2017 15:30 В Плавском районе открыли доску в память о погибшем при задержании милиционере Вести-Тула





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Спустя несколько дней, 6 апреля, туда обратилась испуганная женщина, сообщившая, что у здания вокзала неизвестный вырвал у нее из рук сумочку с документами и крупной суммой денег. Шевцов опознал преступников, попытался их задержать, но силы были не равны. Сотрудник милиции трагически погиб при исполнении служебного долга.



О героизме старшего лейтенанта Евгения Шевцова не забудут. На месте его смерти на железнодорожной станции Горбачёво Плавского района торжественно открыли мемориальную доску. В 2002 году Евгений Шевцов был назначен на должность начальника линейного пункта милиции на станции Горбачёво.Спустя несколько дней, 6 апреля, туда обратилась испуганная женщина, сообщившая, что у здания вокзала неизвестный вырвал у нее из рук сумочку с документами и крупной суммой денег. Шевцов опознал преступников, попытался их задержать, но силы были не равны. Сотрудник милиции трагически погиб при исполнении служебного долга.

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