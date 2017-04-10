НОВОСТИ | Общество







10.04.2017 15:16 Работы трёх поколений художников представлены на выставке в библиотеке им. Л. Н. Толстого Вести-Тула





| фото |



Это очень разные работы по жанру и содержанию. Среди них как картины зрелых поклонников соцреализма, так и начинающих авангардистов. Иными словами, экспозиция вызовет интерес у зрителей разных возрастных категорий и вкусовых пристрастий.



Заведующая сектором Интеллект-центра библиотеки Инна Полонская рассказала, что «это выставка молодых. Есть работы, принадлежащие людям, молодость которых пришлась на 70-е годы. Есть те, у кого молодость пришлась на 80-е и, конечно, те, которые молоды сейчас. Можно проследить, о чем думали, о чем мечтали, как воспринимали мир двадцатилетний тогда и сейчас».



В Интеллект-центре городской библиотеки имени Л. Н. Толстого открылась выставка живописи «Три поколения». На ней представлены полотна преподавателей и студентов Машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова.Это очень разные работы по жанру и содержанию. Среди них как картины зрелых поклонников соцреализма, так и начинающих авангардистов. Иными словами, экспозиция вызовет интерес у зрителей разных возрастных категорий и вкусовых пристрастий.Заведующая сектором Интеллект-центра библиотеки Инна Полонская рассказала, что «это выставка молодых. Есть работы, принадлежащие людям, молодость которых пришлась на 70-е годы. Есть те, у кого молодость пришлась на 80-е и, конечно, те, которые молоды сейчас. Можно проследить, о чем думали, о чем мечтали, как воспринимали мир двадцатилетний тогда и сейчас».





Читать @gtrktula

















