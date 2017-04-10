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10.04.2017 14:31 У православных началась Страстная неделя Вести-Тула





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Настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского протоиерей максим Троеглазов рассказал, что «пост календарный 49 дней, а пост по Уставу – 40 дней. Эта седмица не входит, потому что она сама по себе очень строгая. В преддверии Пасхи люди пытаются себя ограничить и в пище, и в поведении, и помыслах. В эти дни нужно стараться чаще приходить в храм на богослужения, причащаться, исповедоваться, чтобы Светлое христово воскресение встреть покаянной радостью».



У православных верующих началась Страстная неделя Великого поста, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению. Сегодня ее первый день, Великий понедельник.Настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского протоиерей максим Троеглазов рассказал, что «пост календарный 49 дней, а пост по Уставу – 40 дней. Эта седмица не входит, потому что она сама по себе очень строгая. В преддверии Пасхи люди пытаются себя ограничить и в пище, и в поведении, и помыслах. В эти дни нужно стараться чаще приходить в храм на богослужения, причащаться, исповедоваться, чтобы Светлое христово воскресение встреть покаянной радостью».





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