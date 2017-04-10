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10.04.2017 13:11 В Туле стартует проект «Нескучный город» Вести-Тула





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Вот что он обещает тулякам: на пяти площадках города (в скверах «Тульское чаепитие», за торговым центром «Кировский», на улице Кауля, на детской площадке Славянского бульвара, у дома культуры «Косогорец») творческие коллективы Городского концертного зала и ДК «Косогорец» будут представлять концертно-развлекательные и интерактивные программы.



Планируется работа фотозоны со сказочными персонажами (ростовыми куклами), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а в летний период на двух площадках - аттракционы.



С 15 апреля в Туле стартует проект «Нескучный город», рассчитанный по 1 октября включительно.Вот что он обещает тулякам: на пяти площадках города (в скверах «Тульское чаепитие», за торговым центром «Кировский», на улице Кауля, на детской площадке Славянского бульвара, у дома культуры «Косогорец») творческие коллективы Городского концертного зала и ДК «Косогорец» будут представлять концертно-развлекательные и интерактивные программы.Планируется работа фотозоны со сказочными персонажами (ростовыми куклами), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а в летний период на двух площадках - аттракционы.

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