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10.04.2017 12:55 На субботник в Туле вышли более 20 тысяч жителей Вести-Тула





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Также было ликвидировано 59 стихийных свалок. Глава администрации Евгений Авилов поручил главам территориальных образований взять на свой личный контроль уборку территорий городских кладбищ. А с мест проведения субботника в кротчайшие сроки вывезти собранный жителями мусор.



Начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева сообщила, что «в случае выявления факта наличия мешков с мусором просим сообщить в управление по благоустройству или в главное управление по соответствующему территориальному округу для немедленного реагирования и вывоза мешков с мусором. Работы в данном направлении будут продолжаться в рамках месяца частоты. Следующий общегородской массовый субботник у нас запланирован на 29 апреля текущего года».



20175 туляков приняли участие в генеральной уборке областной столицы. Об итогах первого в этом году городского субботника доложили на оперативном совещании. К придворовым территориям в этом году добавились места массового пребывания туляков. Так, порядок навели на берегах реки Тулицы. А на месте бывшей свалки в деревне Судаково студенты Тульского госуниверситета высадили 470 кустарников.Также было ликвидировано 59 стихийных свалок. Глава администрации Евгений Авилов поручил главам территориальных образований взять на свой личный контроль уборку территорий городских кладбищ. А с мест проведения субботника в кротчайшие сроки вывезти собранный жителями мусор.Начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева сообщила, что «в случае выявления факта наличия мешков с мусором просим сообщить в управление по благоустройству или в главное управление по соответствующему территориальному округу для немедленного реагирования и вывоза мешков с мусором. Работы в данном направлении будут продолжаться в рамках месяца частоты. Следующий общегородской массовый субботник у нас запланирован на 29 апреля текущего года».







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