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НОВОСТИ | Общество



10.04.2017 12:55 На субботник в Туле вышли более 20 тысяч жителей
Вести-Тула

На субботник в Туле вышли более 20 тысяч жителей

| фото |
20175 туляков приняли участие в генеральной уборке областной столицы. Об итогах первого в этом году городского субботника доложили на оперативном совещании. К придворовым территориям в этом году добавились места массового пребывания туляков. Так, порядок навели на берегах реки Тулицы. А на месте бывшей свалки в деревне Судаково студенты Тульского госуниверситета высадили 470 кустарников.

Также было ликвидировано 59 стихийных свалок. Глава администрации Евгений Авилов поручил главам территориальных образований взять на свой личный контроль уборку территорий городских кладбищ. А с мест проведения субботника в кротчайшие сроки вывезти собранный жителями мусор.

Начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева сообщила, что «в случае выявления факта наличия мешков с мусором просим сообщить в управление по благоустройству или в главное управление по соответствующему территориальному округу для немедленного реагирования и вывоза мешков с мусором. Работы в данном направлении будут продолжаться в рамках месяца частоты. Следующий общегородской массовый субботник у нас запланирован на 29 апреля текущего года».
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