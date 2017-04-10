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10.04.2017 16:23 «Ростелеком» выставил на продажу красивые городские телефонные номера Вести-Тула





| фото | Тульский филиал ПАО «Ростелеком» предлагает юридическим и физическим лицам приобрести «красивые» городские телефонные номера:



(4872) 777-888

(4872) 777-555

(4872) 777-007

(4872) 77-77-88

(48762) 7-70-70



Указанные номера возможно приобрести в рамках договорного тарифа. Договор будет заключен с абонентом, предложившим максимальную цену.



Заявки принимаются до 30 апреля 2017г. по адресу: г. Тула пр. Ленина, д. 33-а, по телефону: +7(4872)55-03-42 в рабочие дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00, время московское), а также по электронной почте: olga_ivashova@center.rt.ru.



Итоги будут подведены 03 мая 2017 июня 2013 г. в 10.00 по московскому времени.





