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10.04.2017 11:08 В Тульской области дан старт череде субботников Вести-Тула





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«Думаю, что к 1 сентября здесь можно будет играть в футбол, баскетбол, заниматься спортом, - сказал Дюмин. – Сделаем здесь освещение». Глава администрации Тулы Евгений Авилов подтвердил, что «запланирован ряд работ. Начнем с хоккейной коробки».



За последние десятилетия спортивный объект действительно сильно обветшал. Однако участники субботника вместе с губернатором первым делом взялись расчистить территорию от поросли и старых деревьев. Сейчас стадион передан на баланс Тулы, и теперь принадлежит местной СДЮШОР «Олимп», у которой есть своя футбольная команда. Алексей Дюмин пообещал помочь ей с экипировкой и со спортивным оборудованием.



На первую в этом году уборку своих городов и сел вышли не только неравнодушные жители, но и трудовые коллективы предприятий. В этом году они помимо уборки закрепленных за ними территорий наводили порядок на социально значимых объектах. Так, в областной столице в центре внимания оказались городские кладбища, места массового пребывания туляков и территории несанкционированных свалок.



Несмотря на утренний дождь, 8 апреля в регионе был дан старт череде субботников. В одном из них принял участие и губернатор. Алексей Дюмин отправился в поселок Ленинский, где после обращения местной жительницы, студентки Елизаветы Фокиной, взялись за восстановление бывшего стадиона «Химик».«Думаю, что к 1 сентября здесь можно будет играть в футбол, баскетбол, заниматься спортом, - сказал Дюмин. – Сделаем здесь освещение». Глава администрации Тулы Евгений Авилов подтвердил, что «запланирован ряд работ. Начнем с хоккейной коробки».За последние десятилетия спортивный объект действительно сильно обветшал. Однако участники субботника вместе с губернатором первым делом взялись расчистить территорию от поросли и старых деревьев. Сейчас стадион передан на баланс Тулы, и теперь принадлежит местной СДЮШОР «Олимп», у которой есть своя футбольная команда. Алексей Дюмин пообещал помочь ей с экипировкой и со спортивным оборудованием.На первую в этом году уборку своих городов и сел вышли не только неравнодушные жители, но и трудовые коллективы предприятий. В этом году они помимо уборки закрепленных за ними территорий наводили порядок на социально значимых объектах. Так, в областной столице в центре внимания оказались городские кладбища, места массового пребывания туляков и территории несанкционированных свалок.





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