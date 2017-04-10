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НОВОСТИ | Общество



10.04.2017 10:50 Митинг против терроризма собрал в Туле более 3000 человек
Вести-Тула

Митинг против терроризма собрал в Туле более 3000 человек

| фото |
8 апреля Площадь Победы в Туле была усеяна алыми гвоздиками. На минувшей неделе террористы вновь совершили бесчеловечный поступок в метро Санкт-Петербурга, в результате чего погибли люди. В субботу на митинг собрались более 3000 жителей областного центра. Со слезами на глазах они слушали выступления со сцены, патриотические песни.

В митинге приняли участие и первые лица области, рядовые туляки, представители политических партий. Они несли к обелиску «Ленинград» алые гвоздики и почтили память погибших в метро от рук террористов минутой молчания. И надо сказать, что в этой огромной очереди были люди самого разного возраста, статуса. Трагедия в северной столице не оставила равнодушными никого.
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