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10.04.2017 10:50 Митинг против терроризма собрал в Туле более 3000 человек Вести-Тула





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В митинге приняли участие и первые лица области, рядовые туляки, представители политических партий. Они несли к обелиску «Ленинград» алые гвоздики и почтили память погибших в метро от рук террористов минутой молчания. И надо сказать, что в этой огромной очереди были люди самого разного возраста, статуса. Трагедия в северной столице не оставила равнодушными никого.



8 апреля Площадь Победы в Туле была усеяна алыми гвоздиками. На минувшей неделе террористы вновь совершили бесчеловечный поступок в метро Санкт-Петербурга, в результате чего погибли люди. В субботу на митинг собрались более 3000 жителей областного центра. Со слезами на глазах они слушали выступления со сцены, патриотические песни.В митинге приняли участие и первые лица области, рядовые туляки, представители политических партий. Они несли к обелиску «Ленинград» алые гвоздики и почтили память погибших в метро от рук террористов минутой молчания. И надо сказать, что в этой огромной очереди были люди самого разного возраста, статуса. Трагедия в северной столице не оставила равнодушными никого.





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