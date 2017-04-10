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10.04.2017 09:35 В Венёве начали восстанавливать первый ярус Никольской колокольни Вести-Тула





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С 2008 года министерство культуры Тульской области подавало заявки для участия в этой программе, и только в 2013 её приняли. Два года ушли на проработку проекта. На сегодняшний день успели очистить и укрепить фундамент колокольни, демонтировали советскую бочку для воды на втором ярусе.



В Венёве продолжается реставрация Никольской колокольни. Сейчас здесь приступили к восстановлению первого яруса звонницы и уже подана заявка на продолжение работ в 2018 году. Восстановление ведётся в рамках федеральной программы «Культура России».С 2008 года министерство культуры Тульской области подавало заявки для участия в этой программе, и только в 2013 её приняли. Два года ушли на проработку проекта. На сегодняшний день успели очистить и укрепить фундамент колокольни, демонтировали советскую бочку для воды на втором ярусе.

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