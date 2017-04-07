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07.04.2017 18:27 С тульским театром связаны имена, известные всей стране Елена Панова





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А тогда, в первые послевоенные годы, Невинный и два его товарища пришли во Дворец пионеров, в театральную студию «Красные орлята». Мальчишек в таких кружках всегда не хватало, и их сразу приняли. «Анатолий Иванович Дмитриев сказал: «Ну, вот пришли богатыри!». И сразу они стали играть богатырей в сказке. Они там задержались надолго», - рассказала руководитель театра-студии «Этюд» Ирина Левицкая.



После школы Невинный держал вступительные экзамены в школу-студию МХАТ, но не прошел по конкурсу. И весь будущий год работал актером вспомогательного состава в Тульском театре юного зрителя. Будущей звезде советского кино удалось сыграть лишь несколько маленьких ролей – рабочего в пьесе «Они были первыми» и палача в «Трех мушкетёрах». Через год он снова пробует поступить, и на этот раз попытка становится успешной.



Любая его роль – настоящее событие. Мало кто знает, что актер Владимир Машков родился в Туле. Его родители работали в театре кукол. Мама была главным режиссером, а отец – ведущим артистом. Актер Тульского государственного театра кукол Андрей Абрамов рассказал, что «наша актриса Роза Грибанова нянчила маленького Володю в нашей гримерке. Потом они уехали отсюда в Сибирь».



А еще в театре кукол начинал свою трудовую биографию будущий певец и шоумен Сергей Крылов, был машинистом сцены. Те, кто мог бы помнить Сергея Крылова, уже давно не работают. И рассказы о нем сохранились на уровне театральных баек.



Легендами обросла и встреча двух великих: писателя Льва Толстого и актера и режиссера Константина Станиславского. Они пересеклись случайно вот в этом доме на бывшей Нижне-Дворянской улице. Принадлежал он известному судебному деятелю Давыдову. Толстой часто заходил к нему в гости. А молодой и пока еще малоизвестный Станиславский приехал со своей труппой в Тулу ставить спектакль.



Гид экскурсионного проекта «Тула. Легенды и факты» Сергей Цепляев рассказал, что «молодая компания увлекал Льва Николаевича к столу, Станиславский оказался напротив. Станиславский был настолько смущен, что не мог внятно ответить ни на один вопрос Толстого, не мог даже вспомнить название пьесы».



Когда-то на доме была установлена мемориальная доска с барельефами Толстого и Станиславского. Но уже долгое время памятный знак отсутствует. И дом номер 47, где впервые встретились и познакомились два гения, теперь, кажется, не обладает ничем примечательным в ряду прочих строений.



Этот альбом с архивом – единственное, что осталось у Ирины Левицкой в память о театральной студии Дворца пионеров. Там на сцену впервые вышел будущий народный артист Советского Союза Вячеслав Невинный. Это потом песни из фильмов с его участием будет петь вся страна, а роли разойдутся на цитаты.А тогда, в первые послевоенные годы, Невинный и два его товарища пришли во Дворец пионеров, в театральную студию «Красные орлята». Мальчишек в таких кружках всегда не хватало, и их сразу приняли. «Анатолий Иванович Дмитриев сказал: «Ну, вот пришли богатыри!». И сразу они стали играть богатырей в сказке. Они там задержались надолго», - рассказала руководитель театра-студии «Этюд» Ирина Левицкая.После школы Невинный держал вступительные экзамены в школу-студию МХАТ, но не прошел по конкурсу. И весь будущий год работал актером вспомогательного состава в Тульском театре юного зрителя. Будущей звезде советского кино удалось сыграть лишь несколько маленьких ролей – рабочего в пьесе «Они были первыми» и палача в «Трех мушкетёрах». Через год он снова пробует поступить, и на этот раз попытка становится успешной.Любая его роль – настоящее событие. Мало кто знает, что актер Владимир Машков родился в Туле. Его родители работали в театре кукол. Мама была главным режиссером, а отец – ведущим артистом. Актер Тульского государственного театра кукол Андрей Абрамов рассказал, что «наша актриса Роза Грибанова нянчила маленького Володю в нашей гримерке. Потом они уехали отсюда в Сибирь».А еще в театре кукол начинал свою трудовую биографию будущий певец и шоумен Сергей Крылов, был машинистом сцены. Те, кто мог бы помнить Сергея Крылова, уже давно не работают. И рассказы о нем сохранились на уровне театральных баек.Легендами обросла и встреча двух великих: писателя Льва Толстого и актера и режиссера Константина Станиславского. Они пересеклись случайно вот в этом доме на бывшей Нижне-Дворянской улице. Принадлежал он известному судебному деятелю Давыдову. Толстой часто заходил к нему в гости. А молодой и пока еще малоизвестный Станиславский приехал со своей труппой в Тулу ставить спектакль.Гид экскурсионного проекта «Тула. Легенды и факты» Сергей Цепляев рассказал, что «молодая компания увлекал Льва Николаевича к столу, Станиславский оказался напротив. Станиславский был настолько смущен, что не мог внятно ответить ни на один вопрос Толстого, не мог даже вспомнить название пьесы».Когда-то на доме была установлена мемориальная доска с барельефами Толстого и Станиславского. Но уже долгое время памятный знак отсутствует. И дом номер 47, где впервые встретились и познакомились два гения, теперь, кажется, не обладает ничем примечательным в ряду прочих строений.





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