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07.04.2017 16:39 Активную тульскую молодёжь объединил форум «Окна роста» Татьяна Смирнова





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Форум является масштабной площадкой для взаимодействия с лучшими специалистами в сфере государственной молодежной политики. Для участников работают интерактивно-развлекательные площадки, актуализированные в соответствии с культурой и самобытностью нашего региона. В рамках форума организована форсайт-сессия и образовательные модули по направлениям, соответствующим тематическим дням Всемирного фестиваля молодежи и студентов.



«Для молодежи сегодня открыты все двери. В октябре в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Туда приедут более 20 тысяч представителей из 150 стран мира. Возможно, именно этот фестиваль станет отправной точкой при выборе вашей дальнейшей профессии», - сказал официальный посол Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Тульской области Денис Полончуков.



Стать участником форума может не только молодежь, но и руководители детских и молодежных объединений, люди, работающие в данной сфере. Работа форума организована так, что каждый найдет здесь что-то полезное и интересное для себя.



Областной форум - это еще и подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для участия в нем будут рассмотрены кандидатуры «Окон роста».



Во Дворце культуры железнодорожников, ставшем площадкой для проведения форума, буквально яблоку негде упасть. Желающих принять участие в «Окнах роста» немало. Такой интерес объяснить довольно просто.Форум является масштабной площадкой для взаимодействия с лучшими специалистами в сфере государственной молодежной политики. Для участников работают интерактивно-развлекательные площадки, актуализированные в соответствии с культурой и самобытностью нашего региона. В рамках форума организована форсайт-сессия и образовательные модули по направлениям, соответствующим тематическим дням Всемирного фестиваля молодежи и студентов.«Для молодежи сегодня открыты все двери. В октябре в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Туда приедут более 20 тысяч представителей из 150 стран мира. Возможно, именно этот фестиваль станет отправной точкой при выборе вашей дальнейшей профессии», - сказал официальный посол Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Тульской области Денис Полончуков.Стать участником форума может не только молодежь, но и руководители детских и молодежных объединений, люди, работающие в данной сфере. Работа форума организована так, что каждый найдет здесь что-то полезное и интересное для себя.Областной форум - это еще и подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для участия в нем будут рассмотрены кандидатуры «Окон роста».





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