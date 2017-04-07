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07.04.2017 16:17 Глава МЧС России передал тульским спасателям новую технику Вести-Тула





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Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил министра за технику, которая поможет охранять покой жителей области. Он также выразил надежду, что она все же будет стоять в боксах, либо участвовать только в учениях. Владимир Пучков высоко оценил работу тульских спасателей и отметил, что «эта российская техника, экипировка, оснащение будут служить на благо жителей Тульской области, позволят выполнять задачи на качественно новом уровне».



Кризисными ситуациями нужно не только грамотно управлять, их нужно предотвращать, отметил министр. После рабочей встречи в Музее оружия глава региона и Владимир Пучков переместились в новое здание Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области. В этих стенах сегодня созданы все условия не только для работы, но и для отдыха спасателей.





Тульские спасатели получат на вооружение новую технику. Сегодня в торжественной обстановке на площади Ленина ее вручил глава МЧС России Владимир Пучков во время рабочей поездки в Тулу.Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил министра за технику, которая поможет охранять покой жителей области. Он также выразил надежду, что она все же будет стоять в боксах, либо участвовать только в учениях. Владимир Пучков высоко оценил работу тульских спасателей и отметил, что «эта российская техника, экипировка, оснащение будут служить на благо жителей Тульской области, позволят выполнять задачи на качественно новом уровне».Кризисными ситуациями нужно не только грамотно управлять, их нужно предотвращать, отметил министр. После рабочей встречи в Музее оружия глава региона и Владимир Пучков переместились в новое здание Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области. В этих стенах сегодня созданы все условия не только для работы, но и для отдыха спасателей.









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