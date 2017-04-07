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07.04.2017 16:00 Участники радикальной религиозной ячейки получили по 10 лет колонии Вести-Тула





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6 апреля судом один из участников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима. Неделей ранее, 30 марта, аналогичное наказание получил ещё один участник этой радикальной религиозной ячейки.



10 лет колонии строго режима за желание стать террористом. Сотрудниками Управления ФСБ России по Тульской области пресечена деятельность радикальной религиозной ячейки, состоящей из граждан одной из стран Центральной Азии, которые проживали с нарушением миграционного законодательства и готовились к выезду в Сирию для участия в военной операции «ИГИЛ», организации запрещенной в России.6 апреля судом один из участников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима. Неделей ранее, 30 марта, аналогичное наказание получил ещё один участник этой радикальной религиозной ячейки.

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