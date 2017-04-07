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07.04.2017 15:14 Современные технологии позволили гулять по «воскресшему» дому Толстого Анастасия Октябрьская





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А сегодня любой пользователь интернета может не только взглянуть на родовое гнездо великого классика, а даже проследить всю историю не сохранившегося до наших дней дома, заглянуть внутрь. Сейчас для виртуального показа открыто девять комнат, в каждой из которых посетителей ждёт интерактивный сюрприз. Например, в комнате отца можно увидеть секретер с высыпающимися из него золотыми монетами, а в комнате бабушки стоит умывальник с мыльными пузырями. Авторы проекта утверждают, что путешествия по воскресшему дому Толстого только начинаются.



Заведующая отделом музеефикации музея-заповедника «Ясная Поляна» Нина Никитина уверена, что «это начало начал, без всяких сомнений. Здесь были даны только акценты - комната маман, комната папа, комната маленького Лёвы-рёвы, как его все называли. Есть великое будущее в этом проекте - по крупицам создать и другие комнаты, которые Лев Николаевич описывал в своих текстах, в своих сочинениях, потому что дом всегда был с ним».



Оказывается, технологиям под силу оживить не только дом, в котором родился великий русский классик, но и его произведения. Собрание сочинений Льва Николаевича Толстого в 90 томах – редчайшее издание, которым может похвастаться далеко не каждая библиотека. Известные произведения, а вместе с ними редкие рассказы, письма, дневники. Библиографическая редкость доступна в интернете только в виде «тяжелого» архива. Это вчера. А сегодня обладатели смартфонов и других электронных девайсов могут скачать все 46 тысяч страниц буквально в один клик.



Толстой гений, Толстой не для всех. Его тексты понимаешь далеко не в каждом возрасте. Другое дело, когда то, что хотел донести до нас классик, растолковывает толстовед. Благодаря приложению «Живые страницы» у читателя есть даже возможность сопоставить события романа с реальными историческими фактами. На карте России можно проследить маршруты толстовских персонажей, а во время чтения даже поиграть в слова и проверить свои знания лексикона произведений классика. Вдумчиво, смакуя каждое слово, детально разобравшись в каждом историческом моменте. Благодаря современным технологиям можно читать Толстого и так.



А можно всем миром, как это было три года назад, когда роман «Анна Каренина» читали 36 часов подряд 723 человека в России и за рубежом. «Мне посчастливилось участвовать в уникальном международном онлайн-проекте. Это был шанс отвлечься от будничной рутины и прикоснуться к великой русской литературе. После выхода проекта в мире в три раза возросло количество запросов в поисковиках слова «Каренина», - рассказывает руководитель Службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва.



Сколько бы сегодня ни ругали смартфоны, планшеты, ноутбуки, но ведь именно современные технологии при правильном их использовании открывают новые двери в истории. И даже наш Толстой с их помощью становиться ближе и понятнее.



В начале экскурсии по усадьбе «Ясная Поляна» туристов подводят к этому потемневшему от времени камню. Экскурсовод читает высеченную надпись: «Здесь стоял дом, в котором родился Лев Николаевич Толстой». В 1854 году родовое гнездо нашего земляка было продано помещику Горохову, а спустя полвека обветшало и было разобрано. Нам же, туристам, остается лишь догадываться, как выглядел этот дом. Так было раньше.А сегодня любой пользователь интернета может не только взглянуть на родовое гнездо великого классика, а даже проследить всю историю не сохранившегося до наших дней дома, заглянуть внутрь. Сейчас для виртуального показа открыто девять комнат, в каждой из которых посетителей ждёт интерактивный сюрприз. Например, в комнате отца можно увидеть секретер с высыпающимися из него золотыми монетами, а в комнате бабушки стоит умывальник с мыльными пузырями. Авторы проекта утверждают, что путешествия по воскресшему дому Толстого только начинаются.Заведующая отделом музеефикации музея-заповедника «Ясная Поляна» Нина Никитина уверена, что «это начало начал, без всяких сомнений. Здесь были даны только акценты - комната маман, комната папа, комната маленького Лёвы-рёвы, как его все называли. Есть великое будущее в этом проекте - по крупицам создать и другие комнаты, которые Лев Николаевич описывал в своих текстах, в своих сочинениях, потому что дом всегда был с ним».Оказывается, технологиям под силу оживить не только дом, в котором родился великий русский классик, но и его произведения. Собрание сочинений Льва Николаевича Толстого в 90 томах – редчайшее издание, которым может похвастаться далеко не каждая библиотека. Известные произведения, а вместе с ними редкие рассказы, письма, дневники. Библиографическая редкость доступна в интернете только в виде «тяжелого» архива. Это вчера. А сегодня обладатели смартфонов и других электронных девайсов могут скачать все 46 тысяч страниц буквально в один клик.Толстой гений, Толстой не для всех. Его тексты понимаешь далеко не в каждом возрасте. Другое дело, когда то, что хотел донести до нас классик, растолковывает толстовед. Благодаря приложению «Живые страницы» у читателя есть даже возможность сопоставить события романа с реальными историческими фактами. На карте России можно проследить маршруты толстовских персонажей, а во время чтения даже поиграть в слова и проверить свои знания лексикона произведений классика. Вдумчиво, смакуя каждое слово, детально разобравшись в каждом историческом моменте. Благодаря современным технологиям можно читать Толстого и так.А можно всем миром, как это было три года назад, когда роман «Анна Каренина» читали 36 часов подряд 723 человека в России и за рубежом. «Мне посчастливилось участвовать в уникальном международном онлайн-проекте. Это был шанс отвлечься от будничной рутины и прикоснуться к великой русской литературе. После выхода проекта в мире в три раза возросло количество запросов в поисковиках слова «Каренина», - рассказывает руководитель Службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва.Сколько бы сегодня ни ругали смартфоны, планшеты, ноутбуки, но ведь именно современные технологии при правильном их использовании открывают новые двери в истории. И даже наш Толстой с их помощью становиться ближе и понятнее.





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