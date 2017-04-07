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07.04.2017 13:52 На Благовещение многие туляки превращаются в живодёров Вести-Тула





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К сожалению, в наши дни она нередко оборачивается массовой гибелью пернатых: птицеловы в нарушение действующего законодательства отлавливают их в лесу для продажи, а то и многократной перепродажи, ограничивая крылатые создания не только в свободе, но и в воде и пище.



Настоятель храма святого великомученик Димитрия Солунского протоиерей Максим Троеглазов рассказал, что «в Туле есть не очень хорошая языческая традиция в это день покупать птичек и отпускать на волю. Птички лесные, в городе путаются, голодают, погибают. Вместо благочестивого обычая превращаемся в живодеров».



У православных сегодня великий праздник Благовещения - день, когда архангел Гавриил возвестил деве Марии благую весть о зачатии и рождении ею Богомладенца Христа. Этот праздник является непереходящим, отмечается в один и тот же день 7 апреля. Одна из его давних традиций - выпускать на свободу птиц.К сожалению, в наши дни она нередко оборачивается массовой гибелью пернатых: птицеловы в нарушение действующего законодательства отлавливают их в лесу для продажи, а то и многократной перепродажи, ограничивая крылатые создания не только в свободе, но и в воде и пище.Настоятель храма святого великомученик Димитрия Солунского протоиерей Максим Троеглазов рассказал, что «в Туле есть не очень хорошая языческая традиция в это день покупать птичек и отпускать на волю. Птички лесные, в городе путаются, голодают, погибают. Вместо благочестивого обычая превращаемся в живодеров».









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