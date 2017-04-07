Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.04.2017 13:20 Всемирный день здоровья в Тульской области отметили зарядкой
Вести-Тула

Воспитанники Тульского суворовского училища вышли на плац, чтобы сделать зарядку

| фото |
Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Областной центр начал его бодро. Спортивные праздники под девизом: «Со спортом дружить - здоровым быть!» прошли во всех территориальных округах Тулы. Участники сделали зарядку, пробежали легкоатлетический кросс. Все желающие могли принять участие в спортивных соревнованиях.

Тема сегодняшнего дня здоровья - борьба с депрессией, одним из распространенных видов психических расстройств: только на территории нашей области по итогам прошлого года зарегистрировано более 1100 случаев. Сегодня в кабинете социально-психологической помощи областной психиатрической больницы организован прием, по круглосуточному «телефону доверия» 8-800-700-65-86 можно получить консультацию, пройдут занятия по профилактике депрессии с лицами, зарегистрированными в Центрах занятости населения. Но не будем забывать, что спорт и свежий воздух - тоже надежные союзники в борьбе с хандрой.

В день Всемирного дня здоровья на территории Тульского суворовского училища прошёл флэш-моб. Все суворовцы вместе с преподавателями и воспитателями вышли на плац, что бы поддержать эту всемирную акцию. Зарядку проводили педагоги училища. А в заключение акции все участники выразили необычным образом любовь к своей альма-матер. Как рассказала педагог-организатор Ольга Артёмова, «мы попытались соединиться в одну длинную цепочку – суворовцы, преподаватели, администрация – и обнять наше здание. У нас это получилось».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.