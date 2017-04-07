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07.04.2017 13:20 Всемирный день здоровья в Тульской области отметили зарядкой Вести-Тула





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Тема сегодняшнего дня здоровья - борьба с депрессией, одним из распространенных видов психических расстройств: только на территории нашей области по итогам прошлого года зарегистрировано более 1100 случаев. Сегодня в кабинете социально-психологической помощи областной психиатрической больницы организован прием, по круглосуточному «телефону доверия» 8-800-700-65-86 можно получить консультацию, пройдут занятия по профилактике депрессии с лицами, зарегистрированными в Центрах занятости населения. Но не будем забывать, что спорт и свежий воздух - тоже надежные союзники в борьбе с хандрой.



В день Всемирного дня здоровья на территории Тульского суворовского училища прошёл флэш-моб. Все суворовцы вместе с преподавателями и воспитателями вышли на плац, что бы поддержать эту всемирную акцию. Зарядку проводили педагоги училища. А в заключение акции все участники выразили необычным образом любовь к своей альма-матер. Как рассказала педагог-организатор Ольга Артёмова, «мы попытались соединиться в одну длинную цепочку – суворовцы, преподаватели, администрация – и обнять наше здание. У нас это получилось».



Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Областной центр начал его бодро. Спортивные праздники под девизом: «Со спортом дружить - здоровым быть!» прошли во всех территориальных округах Тулы. Участники сделали зарядку, пробежали легкоатлетический кросс. Все желающие могли принять участие в спортивных соревнованиях.Тема сегодняшнего дня здоровья - борьба с депрессией, одним из распространенных видов психических расстройств: только на территории нашей области по итогам прошлого года зарегистрировано более 1100 случаев. Сегодня в кабинете социально-психологической помощи областной психиатрической больницы организован прием, по круглосуточному «телефону доверия» 8-800-700-65-86 можно получить консультацию, пройдут занятия по профилактике депрессии с лицами, зарегистрированными в Центрах занятости населения. Но не будем забывать, что спорт и свежий воздух - тоже надежные союзники в борьбе с хандрой.В день Всемирного дня здоровья на территории Тульского суворовского училища прошёл флэш-моб. Все суворовцы вместе с преподавателями и воспитателями вышли на плац, что бы поддержать эту всемирную акцию. Зарядку проводили педагоги училища. А в заключение акции все участники выразили необычным образом любовь к своей альма-матер. Как рассказала педагог-организатор Ольга Артёмова, «мы попытались соединиться в одну длинную цепочку – суворовцы, преподаватели, администрация – и обнять наше здание. У нас это получилось».







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